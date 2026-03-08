Desporto | 08-03-2026 13:28
Chamusca Basket entra na luta pela Proliga e ganha em mais uma jornada disputada
Chamusca Basket garantiu um feito que já entra na história do clube: a qualificação para a fase de promoção à Proliga. Este fim-de-semana bateu o Atlético Clube de POrtugal por 65-69.
A equipa sénior masculina do Chamusca Basket assegurou o apuramento para a fase de promoção à Proliga, depois de vencer em Paço de Arcos por 68-63, num encontro decisivo para definir a quarta formação apurada para a próxima etapa da competição. Além de cumprir a sua missão em campo, a formação chamusquense dependia ainda do resultado do Eléctrico de Ponte de Sor, concorrente directo nesta luta pelo apuramento. A derrota da equipa alentejana no Estoril acabou por confirmar o cenário desejado pelo conjunto ribatejano, enquanto o Eléctrico segue para a fase de manutenção.
O apuramento representa um marco relevante para o clube e para a afirmação do basquetebol no concelho da Chamusca e na região. Numa época em que o objectivo assumido passava, sobretudo, por garantir a permanência na CNB1 e continuar a dar minutos competitivos a jovens formados no clube, a qualificação para a fase de promoção surge como um prémio pelo trabalho desenvolvido. Na próxima fase, o Chamusca Basket passa a integrar o grupo das seis equipas que vão discutir a subida à Proliga na próxima temporada. Entre os adversários estão a AB Albicastrense, CB Albufeira, Estoril, Belenenses, Barreirense e Sporting Sub-23, além do Atlético Clube de Portugal, jogo que já se disputou e que contou com a vitória da equipa da Chamusca por 65-69.
O presidente do clube, Rui Oliveira, e o treinador Manuel Azevedo, afirmam que a presença nesta fase da competição é motivo de orgulho para o emblema e para toda a região. Ambos sublinham que o apuramento aumenta a responsabilidade da equipa, mas reforçam também a convicção de que o grupo continuará a dignificar o basquetebol e a representar o concelho com ambição, trabalho e sentido competitivo.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1760
04-03-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1760
04-03-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1760
04-03-2026
Capa Vale Tejo
04-03-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região