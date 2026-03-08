uma parceria com o Jornal Expresso
08/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 08-03-2026 15:00

Juniores do Ferreira do Zêzere campeões distritais de futsal

Juniores do Ferreira do Zêzere campeões distritais de futsal
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa de juniores do Sport Club Ferreira do Zêzere sagrou-se campeã distrital de futsal do referido escalão, indo agora disputar a fase nacional.

A equipa de juniores do Sport Club Ferreira do Zêzere sagrou-se campeã distrital de futsal do referido escalão, indo agora disputar a fase nacional. A cerimónia de entrega do troféu realizou-se no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere onde estiveram presentes o presidente da Associação de Futebol de Santarém (AFS), Joaquim Martinho Dias, o director da AFS, Carlos Silva, o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, e o presidente do clube, Fábio Santos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região