Juniores do Ferreira do Zêzere campeões distritais de futsal

A equipa de juniores do Sport Club Ferreira do Zêzere sagrou-se campeã distrital de futsal do referido escalão, indo agora disputar a fase nacional. A cerimónia de entrega do troféu realizou-se no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere onde estiveram presentes o presidente da Associação de Futebol de Santarém (AFS), Joaquim Martinho Dias, o director da AFS, Carlos Silva, o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, e o presidente do clube, Fábio Santos.