Desporto | 08-03-2026 15:00
Juniores do Ferreira do Zêzere campeões distritais de futsal
FOTO DR
A equipa de juniores do Sport Club Ferreira do Zêzere sagrou-se campeã distrital de futsal do referido escalão, indo agora disputar a fase nacional.
A equipa de juniores do Sport Club Ferreira do Zêzere sagrou-se campeã distrital de futsal do referido escalão, indo agora disputar a fase nacional. A cerimónia de entrega do troféu realizou-se no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere onde estiveram presentes o presidente da Associação de Futebol de Santarém (AFS), Joaquim Martinho Dias, o director da AFS, Carlos Silva, o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, e o presidente do clube, Fábio Santos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1760
04-03-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1760
04-03-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1760
04-03-2026
Capa Vale Tejo
04-03-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região