09/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 09-03-2026 17:50

Rally-Raid Portugal passa pela Fajarda com zona espectáculo para o público

foto dr
Localidade do concelho de Coruche vai integrar o percurso de uma das mais prestigiadas provas de todo-o-terreno, com a criação de um espaço preparado para receber o público e acompanhar a passagem dos pilotos.

A freguesia da Fajarda, no concelho de Coruche, vai ser um dos locais em destaque da prova BP Ultimate Rally-Raid Portugal, que passa pelo território da freguesia no dia 19 de Março, anunciou a Junta de Freguesia.
No âmbito da promoção e divulgação da freguesia e do concelho, a autarquia local está a preparar, em articulação com a Câmara Municipal de Coruche, com a organização da prova e com as autoridades competentes, uma zona espectáculo dedicada ao público. O objectivo é permitir que os adeptos do desporto motorizado e a população em geral possam assistir de perto à passagem dos pilotos.
Para acolher os visitantes serão criadas várias infraestruturas de apoio, entre as quais uma zona delimitada para o público com vista privilegiada para a pista, uma área de estacionamento destinada às viaturas e um espaço de comes e bebes com estruturas identificadas para serviço de comidas rápidas e bebidas.
Segundo a informação divulgada, a primeira mota tem hora prevista de passagem pelas 07h00, enquanto o primeiro carro deverá passar às 09h20. As coordenadas exactas da zona espectáculo e da área de estacionamento serão divulgadas oportunamente pela Junta de Freguesia.

