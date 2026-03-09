Rally-Raid Portugal passa pela Fajarda com zona espectáculo para o público

A freguesia da Fajarda, no concelho de Coruche, vai ser um dos locais em destaque da prova BP Ultimate Rally-Raid Portugal, que passa pelo território da freguesia no dia 19 de Março, anunciou a Junta de Freguesia.

No âmbito da promoção e divulgação da freguesia e do concelho, a autarquia local está a preparar, em articulação com a Câmara Municipal de Coruche, com a organização da prova e com as autoridades competentes, uma zona espectáculo dedicada ao público. O objectivo é permitir que os adeptos do desporto motorizado e a população em geral possam assistir de perto à passagem dos pilotos.

Para acolher os visitantes serão criadas várias infraestruturas de apoio, entre as quais uma zona delimitada para o público com vista privilegiada para a pista, uma área de estacionamento destinada às viaturas e um espaço de comes e bebes com estruturas identificadas para serviço de comidas rápidas e bebidas.

Segundo a informação divulgada, a primeira mota tem hora prevista de passagem pelas 07h00, enquanto o primeiro carro deverá passar às 09h20. As coordenadas exactas da zona espectáculo e da área de estacionamento serão divulgadas oportunamente pela Junta de Freguesia.