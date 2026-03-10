uma parceria com o Jornal Expresso
10/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 10-03-2026 10:00

Alhandra Taekwondo conquista vice-campeonato nacional

Alhandra Taekwondo conquista vice-campeonato nacional
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Bryan Martins conquistou o título de vice-campeão nacional de taekwondo no escalão júnior masculino -63 kg. O atleta representou o Alhandra Taekwondo no Campeonato Nacional de Combates Juniores/Masters e Séniores.

Bryan Martins sagrou-se vice-campeão nacional de taekwondo, no escalão Júnior Masculino -63 kg, no Campeonato Nacional de Combates Juniores/Masters e Séniores, que decorreu no dia 28 de Fevereiro.
O atleta representou o Alhandra Taekwondo, clube que participou na competição com um total de três atletas, numa prova que reuniu alguns dos melhores praticantes da modalidade a nível nacional.
A prestação de Bryan Martins destacou-se ao longo da competição, culminando com a conquista do título de vice-campeão nacional, resultado que representa um importante reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo atleta e pela equipa técnica.
Para além do resultado alcançado, a participação no campeonato nacional constituiu também uma oportunidade de crescimento competitivo para os restantes atletas do clube, num contexto de elevada exigência.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região