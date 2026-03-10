Alhandra Taekwondo conquista vice-campeonato nacional

Bryan Martins sagrou-se vice-campeão nacional de taekwondo, no escalão Júnior Masculino -63 kg, no Campeonato Nacional de Combates Juniores/Masters e Séniores, que decorreu no dia 28 de Fevereiro.

O atleta representou o Alhandra Taekwondo, clube que participou na competição com um total de três atletas, numa prova que reuniu alguns dos melhores praticantes da modalidade a nível nacional.

A prestação de Bryan Martins destacou-se ao longo da competição, culminando com a conquista do título de vice-campeão nacional, resultado que representa um importante reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo atleta e pela equipa técnica.

Para além do resultado alcançado, a participação no campeonato nacional constituiu também uma oportunidade de crescimento competitivo para os restantes atletas do clube, num contexto de elevada exigência.