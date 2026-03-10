uma parceria com o Jornal Expresso
10/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 10-03-2026 15:00

Atletas da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte conquistam dois pódios no Campeonato Nacional

Atletas da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte conquistam dois pódios no Campeonato Nacional
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A atleta Beatriz Meleiro conquistou o título de Vice-Campeã Nacional, ao alcançar a medalha de prata na categoria de Kumite Feminino Seniores (-55 kg). Já André Valongo garantiu o 3.º lugar, arrecadando a medalha de bronze na categoria de Kumite Masculino Seniores (-60 kg).

Sete atletas e três treinadores da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte, da Póvoa de Santa Iria, marcaram presença no Campeonato Nacional de Karate no escalão de seniores, que decorreu no dia 7 de Março, no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém.
O desempenho do clube revelou-se bastante positivo com dois atletas a subirem ao pódio. A atleta Beatriz Meleiro conquistou o título de Vice-Campeã Nacional, ao alcançar a medalha de prata na categoria de Kumite Feminino Seniores (-55 kg). Já André Valongo garantiu o 3.º lugar, arrecadando a medalha de bronze na categoria de Kumite Masculino Seniores (-60 kg).
A competição, organizada pela Federação Nacional de Karate Portugal, reuniu cerca de 273 atletas provenientes de 73 clubes nacionais, representando 37 associações de karate de todo o país. O evento teve lugar na cidade de Santarém e constituiu uma das principais provas do calendário nacional da modalidade.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região