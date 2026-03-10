Atletas da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte conquistam dois pódios no Campeonato Nacional

Sete atletas e três treinadores da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte, da Póvoa de Santa Iria, marcaram presença no Campeonato Nacional de Karate no escalão de seniores, que decorreu no dia 7 de Março, no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém.

O desempenho do clube revelou-se bastante positivo com dois atletas a subirem ao pódio. A atleta Beatriz Meleiro conquistou o título de Vice-Campeã Nacional, ao alcançar a medalha de prata na categoria de Kumite Feminino Seniores (-55 kg). Já André Valongo garantiu o 3.º lugar, arrecadando a medalha de bronze na categoria de Kumite Masculino Seniores (-60 kg).

A competição, organizada pela Federação Nacional de Karate Portugal, reuniu cerca de 273 atletas provenientes de 73 clubes nacionais, representando 37 associações de karate de todo o país. O evento teve lugar na cidade de Santarém e constituiu uma das principais provas do calendário nacional da modalidade.

