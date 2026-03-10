Clube de Natação de Torres Novas começa época de triatlo com pódios colectivos

O Clube de Natação de Torres Novas iniciou mais uma época de triatlo com o 2.º lugar colectivo feminino e o 3.º lugar colectivo masculino no Triatlo de Santo André, entre a baía de Sines e Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém. No sector feminino, Cassilda Carvalho foi a atleta do clube mais bem classificada, alcançando o 3.º lugar da geral e o 2.º lugar no escalão sub-23. Catarina Santos terminou na 4.ª posição da geral, sendo a vencedora do escalão júnior, enquanto Francisca Leirião concluiu a prova em 10.º lugar, alcançando o 2.º posto entre as cadetes.

Entre os masculinos, Gustavo do Canto esteve perto do pódio, terminando em 4.º lugar da classificação geral e 2.º entre os sub-23. Francisco Carvalho foi 10.º classificado e 3.º júnior, seguido por Vasco Canadas, que terminou na 14.ª posição (8.º sub-23). Tomé Tomé foi 21.º classificado (8.º júnior), Rodrigo Narigueta 23.º (3.º cadete) e Rodrigo Correia 31.º (6.º cadete).

A prova, que constituiu a primeira etapa da Taça de Portugal de Triatlo, reuniu atletas de vários clubes nacionais e serviu também como momento de observação para a integração nas selecções nacionais de elites e de juniores que irão disputar as Taças da Europa em Quarteira, Monte Gordo e Torremolinos.