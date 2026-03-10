Corrida das Pontes celebra 20 anos com percurso certificado e mais vagas para atletas

A Corrida das Pontes vai celebrar duas décadas de existência com a realização da sua 20.ª edição, marcada para 31 de Maio de 2026, em Coruche, estando já abertas as inscrições para a prova que se tornou uma referência no calendário desportivo regional.

Nesta edição comemorativa, o número máximo de participantes foi alargado para 800 atletas em cada prova e o percurso principal de 10 quilómetros passa a contar com certificação da Federação Portuguesa de Atletismo e da World Athletics. A organização introduz ainda duas opções de distância na Corrida da Família, com percursos de três quilómetros e outro entre cinco e oito quilómetros.

Organizada pelo Serviço de Desporto do Município de Coruche, com colaboração técnica da empresa Trilho Perdido, a iniciativa volta a ter partida e chegada no Parque do Sorraia, junto ao Pavilhão Multiusos. A prova principal mantém o trajecto habitual em estrada plana, enquanto a caminhada reforça a vertente inclusiva do evento.

A Corrida das Pontes arranca às 9h30 e inclui pontos de abastecimento aos cinco e aos 7,5 quilómetros, bem como abastecimento líquido e fruta na meta. Já a Corrida da Família tem início às 9h50, sendo antecedida por uma sessão de aquecimento.

As inscrições decorrem exclusivamente online, através do site oficial da prova. A participação na Corrida da Família é gratuita, embora sujeita a inscrição obrigatória.

A competição contempla escalões etários desde juniores, entre os 18 e os 19 anos, até veteranos com mais de 65 anos. Estão previstos prémios para os cinco primeiros classificados da geral masculina e feminina, troféus para os três primeiros de cada escalão, medalhões para quartos e quintos classificados e distinções para as cinco melhores equipas. Todos os participantes receberão uma t-shirt técnica e uma lembrança, enquanto na Corrida da Família será atribuída uma lembrança a todos os inscritos.

O levantamento de dorsais pode ser feito no dia 30 de Maio, entre as 16h00 e as 18h30, ou no próprio dia da prova, a partir das 7h30. Durante o evento estarão também disponíveis serviços de babysitting e bengaleiro, mediante disponibilidade.