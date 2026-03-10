Ginastas de Fátima com vitórias em várias frentes

A equipa de iniciadas do Clube Ginástica de Fátima sagrou-se campeã territorial de teamgym. Atletas do Clube de Ginástica de Fátima estiveram também em evidência no Torneio de Abertura em Ginástica Artística Feminina

A equipa de iniciadas do Clube Ginástica de Fátima sagrou-se campeã territorial de teamgym, apurando- se para o campeonato nacional dessa disciplina da ginástica, a realizar em Maio, em Torres Novas. A prova decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal do Caneiro (Ourém), com organização da Associação de Ginástica de Santarém e da Associação “Os Raposinhos”, tendo juntado ginastas de várias idades.

O teamgym caracteriza-se pela realização de exercícios em grupo com grande harmonia, espetacularidade e acrobacias de grande efeito. A Câmara de Ourém e a Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias apoiaram a realização do Campeonato Territorial de Teamgym e o vereador com o pelouro do Desporto, Humberto Antunes, participou na cerimónia de entrega de prémios aos vencedores.

Atletas do Clube de Ginástica de Fátima estiveram também em evidência no Torneio de Abertura em Ginástica Artística Feminina, com a sénior da 1ª divisão Laura Jesus a ficar em 1º. lugar em todos os aparelhos e Eva Jesus em 2º. lugar também em paralelas, trave, solo e saltos. No escalão de iniciadas da 2ª divisão, Victoria Shiychuc foi 1ª em paralelas e 2ª em saltos; Madalena Sousa teve 1º. lugar em solo, 2º. lugar em trave e 1º. lugar em saltos; Beatriz Pereira foi 1ª em trave e 3ª em saltos e solo. Em juvenis da 2ª divisão, Marta Melnyk terminava com o 2º. lugar em paralelas; 2º. em solo e 3º. lugar em saltos e trave.

