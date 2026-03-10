uma parceria com o Jornal Expresso
10/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 10-03-2026 12:00

MTLF garante quatro atletas apurados para o Campeonato Nacional de Kempo

MTLF garante quatro atletas apurados para o Campeonato Nacional de Kempo
Foto MTLF
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A associação esteve representada por quatro atletas - Alexandre Pereira, Guilherme Mateus, Rafael Rolo e Rodrigo Carvalho - que competiram nas disciplinas de Pleno (Full Kempo) e Submission.

A associação Michael Team Loyos Fighting (MTLF) da Póvoa de Santa Iria alcançou um resultado de destaque no Campeonato Regional Centro Sul de Kempo, realizado a 28 de Fevereiro, ao garantir o apuramento de todos os seus atletas para o Campeonato Nacional de Kempo, marcado para Maio. A associação esteve representada por quatro atletas - Alexandre Pereira, Guilherme Mateus, Rafael Rolo e Rodrigo Carvalho - que competiram nas disciplinas de Pleno (Full Kempo) e Submission. A prestação revelou-se extremamente positiva, segundo a associalção, com os quatro atletas a assegurarem o apuramento para a fase nacional da competição. O desempenho alcançado reforça o crescimento desportivo da MTLF e evidencia o trabalho desenvolvido pela associação na formação e preparação dos seus atletas. A qualificação conjunta representa também um motivo de orgulho para a colectividade, que continua a promover o desporto e a projectar o nome da cidade e do concelho em competições regionais e nacionais.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região