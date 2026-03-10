MTLF garante quatro atletas apurados para o Campeonato Nacional de Kempo

A associação Michael Team Loyos Fighting (MTLF) da Póvoa de Santa Iria alcançou um resultado de destaque no Campeonato Regional Centro Sul de Kempo, realizado a 28 de Fevereiro, ao garantir o apuramento de todos os seus atletas para o Campeonato Nacional de Kempo, marcado para Maio. A associação esteve representada por quatro atletas - Alexandre Pereira, Guilherme Mateus, Rafael Rolo e Rodrigo Carvalho - que competiram nas disciplinas de Pleno (Full Kempo) e Submission. A prestação revelou-se extremamente positiva, segundo a associalção, com os quatro atletas a assegurarem o apuramento para a fase nacional da competição. O desempenho alcançado reforça o crescimento desportivo da MTLF e evidencia o trabalho desenvolvido pela associação na formação e preparação dos seus atletas. A qualificação conjunta representa também um motivo de orgulho para a colectividade, que continua a promover o desporto e a projectar o nome da cidade e do concelho em competições regionais e nacionais.