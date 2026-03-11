uma parceria com o Jornal Expresso
11/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 11-03-2026 15:00

Nadadores da Viver Santarém com muitos pódios na Taça ANDS

Nadadores da Viver Santarém com muitos pódios na Taça ANDS
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa de natação da Viver Santarém participou na Taça ANDS, que decorreu em Rio Maior, tendo alcançado 26 pódios individuais e o sexto lugar na classificação colectiva.

A equipa de natação da Viver Santarém participou na Taça ANDS, que decorreu nas Piscinas Olímpicas do Complexo Desportivo de Rio Maior, tendo alcançado 26 pódios individuais e o sexto lugar na classificação colectiva. Destaque para Francisco Dias, que conseguiu tempos de acesso ao Campeonato Nacional de Juvenis nas provas de 100m costas e 200m costas.
Estiveram em competição 162 nadadores (89 masculinos e 73 femininos) em representação de 16 clubes. A Viver Santarém participou com 12 atletas, alcançando ainda 80 recordes pessoais. A equipa foi acompanhada pelo professor Renato Rodrigues, pelo delegado Filipe Torres e pelo estagiário Diogo Dias.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região