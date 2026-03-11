Paço dos Negros vence nas grandes penalidades e garante lugar na final da Taça INATEL
A equipa de Paço dos Negros assegurou no domingo a presença na final da Taça INATEL ao vencer Os Lobos do Carvalhal nas grandes penalidades, depois de um empate sem golos no tempo regulamentar. A formação da casa mostrou maior eficácia no desempate, triunfando por 3-2.
O encontro, disputado em Paço dos Negros, foi equilibrado e marcado pela intensidade típica das meias-finais, com as duas equipas a procurarem o golo, mas sem conseguirem ultrapassar os guarda-redes adversários. A decisão acabou por chegar através dos penáltis, onde a equipa da casa levou a melhor e garantiu o passaporte para a final da competição.
A direcção destacou o papel dos sócios e adeptos, que marcaram presença em força e apoiaram a equipa do início ao fim.
Com a vitória, Paço dos Negros segue agora para a final, onde tentará conquistar o troféu e fechar a época com um título histórico para a freguesia.