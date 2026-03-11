A equipa de Paço dos Negros assegurou no domingo a presença na final da Taça INATEL ao vencer Os Lobos do Carvalhal nas grandes penalidades, depois de um empate sem golos no tempo regulamentar.

Paço dos Negros vence nas grandes penalidades e garante lugar na final da Taça INATEL

A equipa de Paço dos Negros assegurou no domingo a presença na final da Taça INATEL ao vencer Os Lobos do Carvalhal nas grandes penalidades, depois de um empate sem golos no tempo regulamentar. A formação da casa mostrou maior eficácia no desempate, triunfando por 3-2.

O encontro, disputado em Paço dos Negros, foi equilibrado e marcado pela intensidade típica das meias-finais, com as duas equipas a procurarem o golo, mas sem conseguirem ultrapassar os guarda-redes adversários. A decisão acabou por chegar através dos penáltis, onde a equipa da casa levou a melhor e garantiu o passaporte para a final da competição.

A direcção destacou o papel dos sócios e adeptos, que marcaram presença em força e apoiaram a equipa do início ao fim.

Com a vitória, Paço dos Negros segue agora para a final, onde tentará conquistar o troféu e fechar a época com um título histórico para a freguesia.