Abrantes põe jovens a jogar na 20.ª edição do torneio interconcelhio de futebol

Cidade Desportiva de Abrantes foi palco, no dia 7 de Março, do arranque da 20.ª edição do Torneio Interconcelhio de Escolinhas de Futebol, uma iniciativa que volta a juntar centenas de crianças em torno do desporto, do convívio e do fair play. O primeiro encontro do Torneio Interconcelhio de Escolinhas de Futebol – Abrantes 2026 marcou o início de mais uma edição de uma competição que aposta na vertente lúdica do futebol e na promoção da actividade física entre os mais novos. Dirigido a crianças dos 4 aos 9 anos, o torneio decorre entre Março e Junho e envolve equipas de quatro concelhos da região.

Organizada pelo município de Abrantes, a iniciativa prevê a realização de 12 concentrações em diferentes campos de futebol, mobilizando rapazes e raparigas, famílias e equipas técnicas ao longo de vários meses. O encerramento está agendado para 7 de Junho, no Estádio Municipal de Abrantes. Nesta edição participam a Associação Desportiva de Mação, Bemposta Futebol Clube, Casa do Benfica em Abrantes, Clube Desportivo e Recreativo de Alferrarede “Os Dragões”, Casa do Povo de Montalvo, Casa do Povo do Pego, Grupo Desportivo e Recreativo “Os Esparteiros”, de Mouriscas, Grupo Desportivo e Recreativo de Sardoal “Os Lagartos”, Núcleo Sportinguista de Alferrarede, Sport Abrantes e Benfica e Tramagal Sport União.

Mais do que os resultados, o torneio assume-se como um espaço de formação e crescimento, procurando incentivar hábitos de vida saudáveis desde cedo e reforçar valores como o companheirismo, o respeito pelo adversário, o compromisso com o fair play e o convívio entre todos os que gravitam em torno do futebol de formação.