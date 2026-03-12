uma parceria com o Jornal Expresso
12/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 12-03-2026 10:33

Abrantes põe jovens a jogar na 20.ª edição do torneio interconcelhio de futebol

Centenas de crianças deram o pontapé de saída na 20.ª edição do Torneio Interconcelhio de Escolinhas de Futebol, que arrancou a 7 de Março, na Cidade Desportiva de Abrantes, e vai percorrer vários campos da região até Junho.

Cidade Desportiva de Abrantes foi palco, no dia 7 de Março, do arranque da 20.ª edição do Torneio Interconcelhio de Escolinhas de Futebol, uma iniciativa que volta a juntar centenas de crianças em torno do desporto, do convívio e do fair play. O primeiro encontro do Torneio Interconcelhio de Escolinhas de Futebol – Abrantes 2026 marcou o início de mais uma edição de uma competição que aposta na vertente lúdica do futebol e na promoção da actividade física entre os mais novos. Dirigido a crianças dos 4 aos 9 anos, o torneio decorre entre Março e Junho e envolve equipas de quatro concelhos da região.
Organizada pelo município de Abrantes, a iniciativa prevê a realização de 12 concentrações em diferentes campos de futebol, mobilizando rapazes e raparigas, famílias e equipas técnicas ao longo de vários meses. O encerramento está agendado para 7 de Junho, no Estádio Municipal de Abrantes. Nesta edição participam a Associação Desportiva de Mação, Bemposta Futebol Clube, Casa do Benfica em Abrantes, Clube Desportivo e Recreativo de Alferrarede “Os Dragões”, Casa do Povo de Montalvo, Casa do Povo do Pego, Grupo Desportivo e Recreativo “Os Esparteiros”, de Mouriscas, Grupo Desportivo e Recreativo de Sardoal “Os Lagartos”, Núcleo Sportinguista de Alferrarede, Sport Abrantes e Benfica e Tramagal Sport União.
Mais do que os resultados, o torneio assume-se como um espaço de formação e crescimento, procurando incentivar hábitos de vida saudáveis desde cedo e reforçar valores como o companheirismo, o respeito pelo adversário, o compromisso com o fair play e o convívio entre todos os que gravitam em torno do futebol de formação.

