Trilho das Dores caminha para o milhar de inscritos e inscrições fecham amanhã

O Trilho das Dores volta a afirmar-se como uma das provas de trail running com maior capacidade de mobilização na região e prepara-se para atingir uma marca histórica. A um dia do encerramento das inscrições, o evento que se realiza em Abitureiras já ultrapassou os 900 participantes confirmados e está a aproximar-se rapidamente dos 1000 inscritos. Perante a forte adesão registada nos últimos dias, a organização alerta que as vagas disponíveis para as quatro distâncias da competição poderão esgotar antes do prazo final. As inscrições decorrem até 13 de Março e podem ser efectuadas através do site oficial da prova, em www.trilhoperdido.com

Além da componente competitiva, a organização tem procurado reforçar a atractividade do evento com pormenores valorizados pelos atletas. Um dos destaques desta edição é o kit de participante, que inclui uma T-shirt técnica premium, produzida pela marca Lusosport. A peça, com design sublimado exclusivo e inspirada nas cores do evento, é oferecida gratuitamente a todos os inscritos. Outra novidade é o lançamento das meias oficiais “Trilho das Dores”, um acessório exclusivo criado em parceria com a Neotech. As meias técnicas estão disponíveis apenas para atletas inscritos e podem ser adquiridas pelo valor promocional de cinco euros. Para garantir o artigo, os interessados devem enviar um e-mail para trilhodasdores@gmail.com indicando a quantidade pretendida e o tamanho, entre S, M e L.

Realizado em Abitureiras, o Trilho das Dores consolidou-se como uma referência no calendário nacional da modalidade, atraindo tanto atletas de elite como praticantes amadores. A prova tem ganho notoriedade pela exigência técnica dos percursos, pela beleza natural envolvente e pelo ambiente de convívio e superação que se cria entre os participantes.