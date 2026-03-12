uma parceria com o Jornal Expresso
12/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 12-03-2026 15:09

Trilho das Dores caminha para o milhar de inscritos e inscrições fecham amanhã

Trilho das Dores está perto de bater o milhar de inscrições. O evento de trail running, que se realiza em Abitureiras, no concelho de Santarém, já soma mais de 900 atletas confirmados e a organização admite que as vagas podem esgotar até ao fecho oficial das inscrições, marcado para 13 de Março.

O Trilho das Dores volta a afirmar-se como uma das provas de trail running com maior capacidade de mobilização na região e prepara-se para atingir uma marca histórica. A um dia do encerramento das inscrições, o evento que se realiza em Abitureiras já ultrapassou os 900 participantes confirmados e está a aproximar-se rapidamente dos 1000 inscritos. Perante a forte adesão registada nos últimos dias, a organização alerta que as vagas disponíveis para as quatro distâncias da competição poderão esgotar antes do prazo final. As inscrições decorrem até 13 de Março e podem ser efectuadas através do site oficial da prova, em www.trilhoperdido.com
Além da componente competitiva, a organização tem procurado reforçar a atractividade do evento com pormenores valorizados pelos atletas. Um dos destaques desta edição é o kit de participante, que inclui uma T-shirt técnica premium, produzida pela marca Lusosport. A peça, com design sublimado exclusivo e inspirada nas cores do evento, é oferecida gratuitamente a todos os inscritos. Outra novidade é o lançamento das meias oficiais “Trilho das Dores”, um acessório exclusivo criado em parceria com a Neotech. As meias técnicas estão disponíveis apenas para atletas inscritos e podem ser adquiridas pelo valor promocional de cinco euros. Para garantir o artigo, os interessados devem enviar um e-mail para trilhodasdores@gmail.com indicando a quantidade pretendida e o tamanho, entre S, M e L.
Realizado em Abitureiras, o Trilho das Dores consolidou-se como uma referência no calendário nacional da modalidade, atraindo tanto atletas de elite como praticantes amadores. A prova tem ganho notoriedade pela exigência técnica dos percursos, pela beleza natural envolvente e pelo ambiente de convívio e superação que se cria entre os participantes.

