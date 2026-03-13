uma parceria com o Jornal Expresso
13/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 13-03-2026 12:00

Alpiarça recebeu torneio de salto em altura em sala

salto em altura atletismo atleta
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Prova contou com a participação com mais de setenta atletas em representação de onze clubes. Colectivamente, a vitória foi para a Associação 20 Km de Almeirim.

A Nave Desportiva de Alpiarça recebeu o Torneio de Salto em Altura em Sala, organizado pela Associação de Atletismo de Santarém, que contou com a participação com mais de setenta atletas em representação de onze clubes. Colectivamente, a vitória foi para a Associação 20 Km de Almeirim.
Os vencedores individuais foram: Sub 14 Masc. - José Ferreira (AEA Cartaxo); Sub 18 Fem. - Lara Almeida (CP Alcanena); Sub 16 Fem. - Alda André (CB Abrantes); Sub 14 Fem. - Lukenia Cristóvão (A20Km Almeirim); Sub 18 Masc. - Dinis Gonçalves (A20Km Almeirim): Sub 16 Masc. - Gustavo Fialho (AEA Cartaxo).

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região