Alpiarça recebeu torneio de salto em altura em sala

A Nave Desportiva de Alpiarça recebeu o Torneio de Salto em Altura em Sala, organizado pela Associação de Atletismo de Santarém, que contou com a participação com mais de setenta atletas em representação de onze clubes. Colectivamente, a vitória foi para a Associação 20 Km de Almeirim.

Os vencedores individuais foram: Sub 14 Masc. - José Ferreira (AEA Cartaxo); Sub 18 Fem. - Lara Almeida (CP Alcanena); Sub 16 Fem. - Alda André (CB Abrantes); Sub 14 Fem. - Lukenia Cristóvão (A20Km Almeirim); Sub 18 Masc. - Dinis Gonçalves (A20Km Almeirim): Sub 16 Masc. - Gustavo Fialho (AEA Cartaxo).

