Desporto | 13-03-2026 12:00
Alpiarça recebeu torneio de salto em altura em sala
foto ilustrativa
Prova contou com a participação com mais de setenta atletas em representação de onze clubes. Colectivamente, a vitória foi para a Associação 20 Km de Almeirim.
A Nave Desportiva de Alpiarça recebeu o Torneio de Salto em Altura em Sala, organizado pela Associação de Atletismo de Santarém, que contou com a participação com mais de setenta atletas em representação de onze clubes. Colectivamente, a vitória foi para a Associação 20 Km de Almeirim.
Os vencedores individuais foram: Sub 14 Masc. - José Ferreira (AEA Cartaxo); Sub 18 Fem. - Lara Almeida (CP Alcanena); Sub 16 Fem. - Alda André (CB Abrantes); Sub 14 Fem. - Lukenia Cristóvão (A20Km Almeirim); Sub 18 Masc. - Dinis Gonçalves (A20Km Almeirim): Sub 16 Masc. - Gustavo Fialho (AEA Cartaxo).
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1761
11-03-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1761
11-03-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1761
11-03-2026
Capa Vale Tejo
11-03-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região