Ginastas de Torres Novas conquistam vários pódios no Torneio da Primavera

O Clube de Ginástica de Torres Novas alcançou vários pódios no Torneio da Primavera de Ginástica Artística realizado no Ginásio Clube Português em Lisboa. A competição de Ginástica Artística Feminina (GAF), referente à 1.ª e 2.ª divisões, contou com a participação das ginastas Helena Biléu, no escalão iniciado, e Nova Tredoux, no escalão juvenil. Ambas realizaram provas consistentes e com poucas falhas técnicas.

Em destaque esteve Helena Biléu, da 2.ª divisão, que conquistou o primeiro lugar da classificação geral. A ginasta subiu também ao lugar mais alto do pódio nas provas de saltos, paralelas e solo, alcançando ainda o segundo lugar na trave. Já Nova Tredoux, igualmente na 2.ª divisão, conquistou o segundo lugar na prova de saltos e o terceiro lugar na trave.

Na Ginástica Artística Masculina (GAM), na divisão base, o clube participou com Guilherme Gameiro e Rodrigo Martins, ambos juvenis, e Paulo Borges, no escalão júnior. Guilherme Gameiro alcançou o primeiro lugar nas provas de cavalo e paralelas, além do segundo lugar no solo e nas argolas. Rodrigo Martins subiu ao lugar mais alto do pódio nas argolas, terminou em segundo lugar no cavalo e alcançou o terceiro lugar nas provas de solo, paralelas e saltos. Entre os juniores, Paulo Borges conquistou o primeiro lugar no cavalo, o segundo lugar nas paralelas e na barra fixa e o terceiro lugar nas argolas. O Clube de Ginástica de Torres Novas participou na competição em representação da Associação de Ginástica de Santarém.