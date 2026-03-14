União de Santarém volta a perder em casa

A equipa sénior de futebol da União de Santarém perdeu este sábado em casa, por 2-1, contra o Amarante, em jogo a contar para a sexta jornada da fase de apuramento do campeão da Liga 3.

Os ribatejanos chegaram ao intervalo a vencer, com um golo de Bura, mas não conseguiram segurar a vitória. Os nortenhos deram a volta ao marcador no quarto de hora final, com o golo do desempate a ser marcado ao minuto 90.

Com este resultado, a União de Santarém está em sexto lugar entre oito equipas, com seis pontos. O Amarante subiu ao primeiro lugar, à condição, com 12 pontos em cinco jogos. Os dois primeiros sobem à II Liga e o terceiro apura-se para disputar um play-off de acesso ao escalão superior.