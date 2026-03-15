uma parceria com o Jornal Expresso
15/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 15-03-2026 21:00

Vale de Figueira recebe IV Passeio Guiado de BTT

Vale de Figueira recebe IV Passeio Guiado de BTT
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Centro de Cultura e Desporto (C.C.D.) "O Alvitejo" organiza, no dia 29 de Março, o IV Passeio Guiado de BTT em Vale de Figueira.

O Centro de Cultura e Desporto (C.C.D.) "O Alvitejo" organiza, no dia 29 de Março, o IV Passeio Guiado de BTT em Vale de Figueira. A partida está marcada para as 9h00 no Parque Desportivo do Centro de Cultura e Desporto “O Alvitejo”. O percurso é acessível e tem uma extensão de 20 quilómetros, sendo percorrido a um ritmo moderado. A inscrição custa três euros, valor que inclui seguro e abastecimento, O programa prevê ainda um almoço convívio às 12h30, com animação.
A iniciativa conta com o apoio da Junta de Freguesia de Vale de Figueira e do Município de Santarém. As inscrições podem ser feitas através dos números 965 548 213 e 961 451 525, ou pelo email sec.btt.ciclismo.o.alvitejo@gmail.com.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região