Desporto | 15-03-2026 21:00
Vale de Figueira recebe IV Passeio Guiado de BTT
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O Centro de Cultura e Desporto (C.C.D.) "O Alvitejo" organiza, no dia 29 de Março, o IV Passeio Guiado de BTT em Vale de Figueira.
O Centro de Cultura e Desporto (C.C.D.) "O Alvitejo" organiza, no dia 29 de Março, o IV Passeio Guiado de BTT em Vale de Figueira. A partida está marcada para as 9h00 no Parque Desportivo do Centro de Cultura e Desporto “O Alvitejo”. O percurso é acessível e tem uma extensão de 20 quilómetros, sendo percorrido a um ritmo moderado. A inscrição custa três euros, valor que inclui seguro e abastecimento, O programa prevê ainda um almoço convívio às 12h30, com animação.
A iniciativa conta com o apoio da Junta de Freguesia de Vale de Figueira e do Município de Santarém. As inscrições podem ser feitas através dos números 965 548 213 e 961 451 525, ou pelo email sec.btt.ciclismo.o.alvitejo@gmail.com.
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