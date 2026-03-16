Balizas regressam ao ringue do parque desportivo de Sardoal após críticas

A ausência de balizas no ringue do parque desportivo de Sardoal foi um dos temas levantados na reunião da assembleia municipal realizada a 27 de Fevereiro. O deputado Fernando Martins, eleito pelo Chega, criticou o estado do recinto e a falta de condições para a prática desportiva, questionando o executivo sobre quando seriam repostas as balizas. Segundo o deputado, o espaço está sem actividade precisamente por não dispor desse equipamento essencial. “Devíamos ter vergonha das condições em que se encontra aquele ringue”, afirmou durante a sessão.

Em resposta, o presidente da Câmara de Sardoal, Pedro Rosa, explicou que o recinto foi alvo de trabalhos de manutenção e adiantou que as balizas deverão regressar em breve ao local, após terem sido emprestadas a uma associação do concelho. O autarca reconheceu, no entanto, que o espaço precisa de uma intervenção mais profunda. “Podíamos não ter feito nenhuma manutenção, até porque o estado em que ele se encontra já requer outro”, admitiu, sublinhando que uma eventual requalificação está dependente da capacidade financeira do município. “Isto no final das contas resume-se tudo a euros e a opções”, acrescentou. Actualmente, o ringue é utilizado para duas modalidades distintas, futebol de sete e ténis.

