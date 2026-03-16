João Leite responde às críticas com anúncio de novos investimentos em infraestruturas desportivas

Numa altura em que têm subido de tom as críticas da oposição em relação às obras em infraestruturas desportivas em Santarém que não estão a correr bem – como as empreitadas da Academia do Futebol e do campo de rugby – o presidente da câmara, João Leite (PSD), visitou as obras de dois novos campos de futebol, em Alcanede e na Escola Superior Agrária de Santarém. E aproveitou para divulgar nas redes sociais que o município está a trabalhar para que, em 2027, seja construída uma pista de atletismo em volta do campo da Escola Agrária. “Os primeiros trabalhos estruturais ficam assegurados nesta empreitada, permitindo que esse futuro investimento avance com solidez”, escreveu o autarca nas redes sociais na passada semana.

Dias antes, João Leite tinha sido confrontado com críticas da bancada do Chega na assembleia municipal, devido aos problemas na empreitada de reformulação do campo de rugby no complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), que vão fazer deslizar o orçamento e o prazo de execução da obra. A empreitada foi suspensa e, em informação facultada à vereação, na reunião do executivo de 23 de Fevereiro, refere-se que será necessário contratualizar trabalhos suplementares, “para suprimir erros e omissões do projecto, de modo a ter frente de obra”. A suspensão deve cessar na data em que estejam reunidas condições para serem retomados os trabalhos, acrescenta-se.

Em causa está a instabilidade de um talude, que obrigou a parar a obra e a trabalhos acrescidos com vista à sua consolidação. António Figueira, do Chega, considerou que essa situação devia ter sido identificada atempadamente, evitando-se assim os transtornos com que agora se confrontam. João Leite respondeu que as empreitadas de obras públicas são susceptíveis deste tipo de vicissitudes e que a legislação prevê a sua existência. Explicou que durante a intervenção verificou-se que na base do talude o terreno era mais arenoso do que o previsto nas sondagens e reconheceu que esse cenário obriga à avaliação de soluções que vão levar a um aumento de custos, “não muito significativo”, da empreitada. “Vamos agir, não vamos encolher os ombros. Não há aqui nenhuma ilegalidade, nem nenhuma imoralidade; há a detecção de uma situação no decorrer da obra que não estava prevista”, reforçou o presidente do município.

Já no caso da Academia de Futebol, que está em obra junto ao complexo aquático, a empreitada parou há já algum tempo devido a problemas com a drenagem dos terrenos, que alagaram com as chuvas dos últimos meses. A obra devia durar onze meses e acabar em Maio de 2026, mas isso não vai acontecer.

Campo Chã das Padeiras também na berlinda

As condições do Campo Chã das Padeiras, casa do futebol da União de Santarém que é propriedade municipal, também foi objecto de reparos por parte do Chega, tanto na assembleia municipal como na última reunião de câmara de Fevereiro. A cobertura da bancada em fibrocimento, a zona de estacionamento de autocarros em terra batida e a falta de conforto das bancadas para o público foram algumas deficiências apontadas recentemente quer pelo eleito municipal Vítor Borges da Costa, quer pela vereadora Manuela Estêvão, que também lamentou as derrapagens no tempo e no orçamento das empreitadas do campo de rugby e da Academia do Futebol.

Na resposta, João Leite frisou que existem mais de 45 clubes e associações desportivas no concelho. “Ao ouvir o Chega no último ano parece que só existe a União de Santarém”, observou, acrescentando que tem “muito orgulho” nos investimentos feitos no Campo Chã das Padeiras, que só nos últimos três anos ascendem a 600 mil euros. E para os próximos três anos está previsto um investimento de igual montante, afirmou. “Vamos dar continuidade às melhorias que têm vindo a ser feitas”, garantiu João Leite, reiterando que está em curso um plano de investimento em infraestruturas desportivas que ultrapassa os 15 milhões de euros.