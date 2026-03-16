Vila Chã de Ourique entra no circuito do Backyard Ultra

Vila Chã de Ourique recebe no dia 23 de Maio a Backyard Trilho dos Cágados, uma prova oficial de corrida trail integrada no calendário da modalidade e disputada no exigente formato Backyard Ultra. A iniciativa convida os participantes a superar os próprios limites num percurso circular de 6,706 quilómetros, que tem de ser concluído no espaço de uma hora para permitir nova partida. O evento apresenta quatro categorias de participação, ajustadas a diferentes níveis de preparação. Os atletas podem optar por completar 3 voltas, por 12 euros, com 22 vagas disponíveis, 6 voltas, por 15 euros, com 16 vagas, ou 12 voltas, por 25 euros, com 41 vagas. Existe ainda a categoria Ultra, sem limite de distância, com inscrição de 50 euros e 23 vagas, reservada aos mais resistentes. Nesta vertente, a prova só termina quando restar apenas um atleta capaz de concluir uma volta dentro do tempo regulamentar.

A inscrição inclui dorsal, abastecimentos, acesso a banhos, seguro de acidentes pessoais e seguro de responsabilidade civil. Os participantes inscritos nas provas de 3, 6 e 12 voltas recebem ainda uma t-shirt, enquanto os atletas da categoria Ultra terão direito também a uma sweatshirt. A organização prevê a atribuição de troféus aos três primeiros classificados masculinos e femininos em todas as categorias. Aberta a atletas com 16 ou mais, a Backyard Trilho dos Cágados inspira-se no formato criado por Lazarus Lake, conhecido por juntar resistência, estratégia e capacidade de superação num ambiente simultaneamente competitivo e de convívio.