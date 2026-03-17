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Desporto | 17-03-2026 17:56

Par de Vila Franca de Xira conquista título nacional em danças de salão

Par de Vila Franca de Xira conquista título nacional em danças de salão
Foto: Xiradance Academy
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Franclim Conde e Vanessa Costa sagraram-se campeões nacionais em 10 danças no campeonato realizado em Setúbal.

A dupla Franclim Conde e Vanessa Costa, da Xiradance Academy, sagrou-se campeã nacional de dança desportiva, nas chamadas danças de salão, na modalidade de 10 danças, que integra cinco danças latinas e cinco clássicas.
O par alcançou o título máximo no escalão de “Séniores 2 Open”, no Campeonato Nacional que decorreu em Setúbal.
O par de dançarinos de Vila Franca de Xira junta assim este título ao de vice-campeões nacionais em danças latinas, no mesmo escalão, alcançado no mês passado, em Loures, reforçando o seu percurso de destaque na modalidade.
A Xiradance Academy é uma escola de dança com sede em Vila Franca de Xira, criada em Dezembro de 2019, que tem como finalidade a criação, promoção e desenvolvimento da prática da dança desportiva. A sua actividade desenvolve-se nas vertentes de competição e de formação, de cariz não competitivo.

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