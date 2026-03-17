Semideiro com nova edição do troféu Super SSV com mais de duas dezenas de equipas

No próximo dia 21 de Março realiza-se o TH Clothes Super SSV Semideiro–Chamusca 2026, prova que abre a edição deste ano do troféu e promete voltar a juntar velocidade, resistência e muita competitividade nos trilhos do concelho da Chamusca. A corrida regressa à localidade de Semideiro, onde já estão inscritas mais de duas dezenas de equipas, número que deverá crescer até ao encerramento das inscrições. Ao longo dos últimos anos, esta prova tem ganho destaque no calendário da modalidade, afirmando-se como uma das mais emotivas e disputadas.

O paddock e o secretariado vão funcionar, como é habitual, junto ao campo de futebol de Semideiro, numa zona que oferece boas condições logísticas às equipas e também facilidade de acesso ao público. O percurso será semelhante ao das edições anteriores, combinando rapidez com exigência técnica, ao longo dos caminhos florestais da envolvente, onde a gestão do andamento e a regularidade costumam ser decisivas. A jornada arranca às 08h00 com a abertura do secretariado, seguindo-se as verificações documentais e técnicas. Depois do briefing geral, os pilotos realizam uma volta de reconhecimento em grupo antes da volta cronometrada que define a ordem de partida. A competição será disputada em dois sectores, com partidas agendadas para as 11h00 e 13h30. As classificações provisórias deverão ser afixadas às 16h30, estando a cerimónia de entrega de prémios marcada para as 17h00.

O TH Clothes Super SSV Semideiro–Chamusca é organizado pela X-Adventure, com apoio do Município da Chamusca, Freguesia de Ulme, Team Rodrigues e Dias & Rodrigues Unipessoal, Lda, sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal.