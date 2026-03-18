uma parceria com o Jornal Expresso
18/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 18-03-2026 15:00

Campeonato de Ginástica Acrobática reúne 200 atletas em VFX

torneio ginástica pavilhao treino
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Campeonato Territorial de Ginástica Acrobática vai realizar-se em Vila Franca de Xira e vai contar com a participação de 22 clubes.

O Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira volta a ser palco do Campeonato Territorial de Ginástica Acrobática dos escalões da 2.ª Divisão e Infantis.
O evento realiza-se no dia 29 de Março e conta com a participação de cerca de 200 atletas, em representação de 22 clubes, estando o concelho de Vila Franca de Xira representado por 28 ginastas da Fundação CEBI e da Sociedade Euterpe Alhandrense.
Os atletas irão competir em diversas disciplinas: pares femininos e grupos femininos, em diferentes escalões, desde Infantis Base a Juvenis da 2.ª Divisão. A organização do evento está a cargo da Associação de Ginástica de Lisboa e da Sociedade Euterpe Alhandrense, contando com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Os ginastas entram em competição pelas 10h00, com o objectivo de alcançar a melhor prestação possível, tendo em vista o apuramento para o Campeonato Nacional.
O evento tem entrada livre, condicionada à lotação do pavilhão.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Vale Tejo
    18-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região