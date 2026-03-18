Desporto é aliado de peso na promoção da saúde de pessoas com deficiência mental

A actividade física assume um papel determinante na melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas com deficiência mental, ajudando a combater o sedentarismo, o excesso de peso e as limitações de mobilidade frequentemente associadas a esta população. Segundo Henrique Carlota, técnico superior de reabilitação psicomotora no Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB), muitas destas pessoas estão integradas em instituições onde as dinâmicas de actividade física nem sempre são iguais, o que pode contribuir para estilos de vida mais sedentários. “Este tipo de população tem tendência para o sedentarismo, a ficar com excesso de peso e mobilidade reduzida. A actividade física ajuda a retardar tudo isso e tem também um impacto muito positivo ao nível social”, afirma a O MIRANTE.

Além dos benefícios físicos, o desporto permite também estimular a interacção social e proporcionar experiências que, muitas vezes, essas pessoas não conseguem vivenciar no seu quotidiano. “Actividades como esta promovem muito a inclusão e a interacção social, porque se convive com várias pessoas de diferentes zonas do território”, acrescenta. No CRIB, a actividade física integra a rotina regular dos utentes. A instituição promove semanalmente sessões de natação, boccia, padel, andebol e outras actividades motoras, procurando incentivar hábitos de vida activos e saudáveis.

Foi neste contexto que o CRIB organizou, no dia 5 de Março, o II Encontro de Padel Adaptado, realizado no Lezíria Indoor Padel, em Samora Correia, reunindo cerca de 70 jovens de dez instituições que trabalham com pessoas com deficiência mental. Almeirim, Alverca, Benavente, Coruche, Entroncamento, Ourém, Rio Maior, Santarém, Tomar e Torres Novas foram os concelhos representados na iniciativa, que teve como principal objectivo fomentar a inclusão através da prática desportiva e do convívio entre participantes de diferentes instituições.

Após a realização do primeiro encontro, o CRIB decidiu dar continuidade ao projecto, reforçando o compromisso com a promoção de actividades inclusivas. À semelhança de outras iniciativas organizadas pela instituição, como os Encontros de Canoagem, o desporto foi novamente utilizado como instrumento de partilha de experiências e igualdade de oportunidades. O padel foi escolhido também por ser uma modalidade acessível e cada vez mais popular. “É uma modalidade que está em voga e que não é muito difícil de praticar”, refere Henrique Carlota, acrescentando que a instituição conta com uma parceria que permite utilizar semanalmente um campo com acompanhamento de um professor. O técnico sublinha ainda que a segunda edição do encontro registou um aumento no número de participantes e de instituições envolvidas.