Ginastas de Torres Novas em destaque em fim de semana competitivo

O Clube de Ginástica de Torres Novas participou em duas competições em simultâneo no fim de semana de 14 e 15 de Março, somando vários pódios e organizando uma prova que reuniu mais de duas centenas de atletas.

O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) participou em duas competições distintas em simultâneo, somando vários pódios. No dia 14 de Março, quatro ginastas do clube — Maria Ramos, Mariana Santos, Lorena Pereira e Eva Lopes — competiram no Torneio da Primavera da Divisão Base, realizado no Lisboa Ginásio Clube. Em destaque esteve Maria Ramos, do escalão de juniores, que alcançou o segundo lugar na prova de solo.

No dia 15, o CGTN foi co-organizador do Torneio de Abertura de Benjamins e Infantis da Associação de Ginástica de Santarém, que decorreu no Ginásio Municipal de Torres Novas e contou com a participação de mais de duzentos atletas, em representação de seis clubes. As ginastas benjamins do clube alcançaram o melhor resultado colectivo entre os participantes, numa prova marcada pelo entusiasmo e desempenho das mais jovens atletas. Também as ginastas infantis se destacaram, ao obterem a melhor pontuação colectiva da competição, evidenciando consistência e eficácia nas suas prestações.

Em paralelo, no mesmo dia, outras quatro atletas do clube — Victoria Pissarreira, Camila Soares, Sofia Ventura e Leonor Santos — participaram igualmente no Torneio da Primavera da Divisão Base. Victoria Pissarreira, do escalão de juvenis, subiu ao pódio por três vezes, conquistando o segundo lugar em saltos e o terceiro nas provas de paralelas e solo.

FOTOS - CGTN