Desporto | 18-03-2026 15:00
Póvoa de Santa Iria recebe torneio com três mil jovens futebolistas
foto ilustrativa - foto dr
Cerca de três mil jovens atletas participam no Torneio Champions 2026, na Póvoa de Santa Iria. A iniciativa reúne equipas de todo o país.
A Póvoa de Santa Iria recebe, de 31 de Março a 4 de Abril, no Campo de Futebol do União Atlético Povoense, a XIII edição do Torneio Champions 2026, um dos maiores eventos de futebol de formação.
O torneio, organizado pela Champions in Loures, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, contará com a participação de cerca de 3.000 jovens atletas, dos escalões Sub-7 a Sub-17, num encontro que promove a competição saudável e os valores do desporto, como o fair play, o espírito de equipa, o compromisso e o foco na concretização dos objectivos.
O evento envolve clubes de vários pontos do país.
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