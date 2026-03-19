Advogado de Santarém no Conselho de Justiça da Federação de Futebol

O advogado Luís Valente, natural de Vila Nova de Barquinha, com escritório em Santarém, tomou posse esta quinta-feira, 19 de Março, como membro do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A cerimónia decorreu em Lisboa, na sede da federação. Com uma carreira consolidada na área do Direito e reconhecida experiência em contencioso desportivo, Luís Valente junta‑se agora ao grupo de sete juristas responsáveis por analisar e decidir recursos disciplinares, eleitorais e administrativos dentro da FPF.

Luís Valente desempenhava há vários anos funções no Conselho de Justiça da Associação de Futebol de Santarém. O conselho de justiça funciona como instância de última decisão, sendo frequentemente chamado a pronunciar‑se sobre processos envolvendo clubes, dirigentes, árbitros e atletas. A sua nomeação para a federação, liderada pelo ex-árbitro Pedro Proença, é vista como um reconhecimento do seu percurso profissional e da confiança depositada no seu trabalho.

O conselho de justiça tem ainda a responsabilidade de emitir pareceres jurídicos sobre regulamentos e estatutos da FPF, desempenhando um papel central na garantia da legalidade e transparência das decisões federativas. A presença do advogado de Santarém, neste mandato que decorre até 2028, promete acrescentar experiência, rigor e uma visão jurídica sólida aos trabalhos do conselho.