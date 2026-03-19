Azinhaga segura liderança e aperta corrida ao título na liga de futebol feminino

A Liga CAF O MIRANTE segue ao rubro e a 6.ª jornada, disputada no Campo de Jogos do Carvalhal, voltou a mostrar que a competição está cada vez mais equilibrada e com contas apertadas no topo. A formação da Azinhaga AC mantém-se na liderança, agora com 16 pontos, depois de vencer o Alhandra SC por 3-1, confirmando o estatuto de equipa mais regular da prova. Logo atrás continua o GD Os Lagartos do Sardoal, com 15 pontos, após derrotar o GD Alcaravela por 2-0. A Juventude Lapas Feminino também não desarma e, com o triunfo por 3-1 frente aos Lobos do Carvalhal, chegou aos 13 pontos, mantendo-se na perseguição aos dois primeiros.

Nos restantes jogos da ronda, o CA Riachense somou uma vitória importante diante do CRC Forte da Casa, por 1-0, e reforçou a luta pelos lugares intermédios da tabela. Feitas as contas, a classificação mostra uma frente a três: Azinhaga AC com 16 pontos, Lagartos do Sardoal com 15 e Juventude Lapas Feminino com 13. Mais abaixo surgem CA Riachense, Lobos do Carvalhal e Alhandra SC, todos com sete pontos, numa zona em que cada jornada pode baralhar por completo as posições. O CRC Forte da Casa soma dois pontos e o GD Alcaravela continua no último lugar, com apenas um ponto.

Além da luta pelos pontos, a prova tem confirmado o crescimento de um projecto que é uma aposta clara na valorização do futebol feminino amador. A competição nasceu com o propósito de criar espaço competitivo para atletas e clubes, promover a prática desportiva no feminino e combater preconceitos ainda associados à falta de oportunidades para as mulheres no futebol. A liga surgiu como uma forma de dar visibilidade a equipas da região e de transformar cada jornada num momento de convívio, comunidade e afirmação desportiva. A jornada no Carvalhal, num campo pelado, foi mais uma demonstração de competitividade dentro de campo, emoção nos resultados e uma classificação que promete discussão até ao fim.