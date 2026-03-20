AD Carregado conquista dois títulos regionais no Campeonato de Taekwondo

A Associação Desportiva do Carregado (ADC) esteve em destaque no Campeonato Regional de Combates em Taekwondo Zona Centro, disputado no Catujal, no dia 15 de Março, obtendo um balanço final muito positivo.

Marta Vilão sagrou-se campeã regional ao conquistar o 1.º lugar na categoria de Juniores Femininos -68Kg. Também João Nunes alcançou o lugar mais alto do pódio, ao vencer na categoria de Cadetes Masculinos +65Kg, garantindo igualmente o título regional.

Miguel Pereira obteve o 2.º lugar na categoria de Juniores Masculinos -48Kg, enquanto Moisés Ferreira conquistou o 3.º lugar na categoria de Cadetes Masculinos -49Kg.

Com estes resultados, o clube diz que a participação dos atletas superou as expectativas evidenciando o seu empenho.