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Desporto | 20-03-2026 07:00

Karatecas do Entroncamento conquistam várias medalhas no Nacional JKS nos Açores

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Os atletas do Shoto Karate Hinotori-do, do Entroncamento, estiveram em destaque no Torneio Nacional de Karate JKS Portugal, realizado na ilha de São Miguel, nos Açores, ao conquistarem várias medalhas em diferentes categorias de kata e kumite.

Os karatecas do Shoto Karate Hinotori-do do Entroncamento destacaram-se no Torneio Nacional de Karate JKS Portugal em São Miguel, nos Açores, conquistando várias medalhas nas categorias de kata e kumite. A comitiva do clube ribatejano alcançou lugares de pódio em várias provas individuais e colectivas, evidenciando o trabalho desenvolvido nos treinos e a evolução dos atletas ao longo da época.
Na vertente de kata, Gabriel Boiciuc sagrou-se campeão nacional em juvenis masculinos (12/13 anos), enquanto Salvador Carvalho alcançou o segundo lugar na mesma categoria. Mariana Santos conquistou a medalha de prata em cadetes femininos (14/15 anos) e Sofia Boiciuc garantiu o terceiro lugar em juniores femininos (16/17 anos).
Na prova de Junro/Koten Kata, Salvador Carvalho voltou a subir ao lugar mais alto do pódio em juvenis masculinos (12/13 anos), tal como Sofia Boiciuc, vencedora na categoria feminina. Gabriel Boiciuc alcançou o segundo lugar na mesma categoria juvenil masculina, enquanto Eduardo Bento ficou em terceiro. Também João Nascimento (cadetes masculinos 14/15 anos), Santiago Jorge (iniciados masculinos 10/11 anos) e Beatriz Rodrigues (iniciados femininos 10/11 anos) conquistaram medalhas de bronze.
Na disciplina de kumite, Eduardo Bento alcançou o segundo lugar em juvenis masculinos -50 kg e Matilde Fojo conquistou a medalha de prata em iniciados femininos -30 kg. Salvador Carvalho (juvenis masculinos -50 kg), João Nascimento (cadetes masculinos), Bruna Roldão (cadetes femininos) e Ariana Freitas (iniciados femininos) garantiram o terceiro lugar nas respectivas categorias.
Também nas provas por equipas o clube esteve em evidência. A equipa mista de kata cadetes, composta por Maria Henriques, Bruna Roldão e Mariana Santos, conquistou o segundo lugar. Já a equipa feminina de kumite cadetes, formada por Mariana Santos, Maria Henriques e Bruna Roldão, alcançou o terceiro lugar.

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