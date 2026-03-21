AD Mação ameaça abandonar competições distritais de futebol

A direcção da Associação Desportiva de Mação reagiu com “profundo desagrado e total indignação” à abertura de um processo disciplinar ao clube, e não descarta a possibilidade de abdicar da participação nas provas distritais, de títulos e de subidas de divisão, bem como a mudança de Associação de Futebol.

A direcção da Associação Desportiva de Mação reagiu com “profundo desagrado e total indignação” à abertura de um processo disciplinar ao clube, com base no artigo 53.º-A do Regulamento de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém (AFS), na sequência do jogo realizado na última jornada frente ao Grupo Desportivo de Pontével, que além de uma coima prevê a interdição ao público de entre 2 a 5 jogos.

Em comunicado tornado público no dia 20 de Março, a direcção da AD Mação informa que irá reunir com a restante estrutura do clube para ponderar as medidas a adoptar, “incluindo, entre outras, a possibilidade de abdicar da participação nas provas distritais, de títulos e de subidas de divisão, bem como a mudança de Associação de Futebol. Nenhuma opção está descartada”.

A AD Mação considera a situação “inadmissível, incompreensível e completamente injusta”, garantindo que o jogo em causa, que terminou com a vitória da AD Mação por 5-1, “foi disputado com total correção e fair-play, quer por parte dos nossos atletas, equipa técnica e staff, quer por parte do nosso público”. E reforça: “A vitória por 5-1 reflete um jogo de grande qualidade, sem qualquer incidente que pudesse fundamentar a instauração de um processo desta natureza”.

A direcção do clube acrescenta que “não pode ignorar um padrão que nos preocupa profundamente: o volume e a desproporção das multas e castigos aplicados pela Associação de Futebol de Santarém, quando comparados com os praticados por associações de dimensão semelhante ou superior, como Castelo Branco ou Leiria”. E frisa que, “até à data, nenhum árbitro foi sancionado pela Associação de Futebol de Santarém por comportamentos desadequados, condutas indevidas ou má arbitragem. Zero. Este dado, por si só, é elucidativo”. O jogo foi arbitrado pela jovem Ana Rita Marques e terá sido com base no relatório do jogo que o processo avançou. O jogo teve cinco cartões amarelos para jogadores de cada equipa, com um atleta do Mação a ser expulso por duplo amarelo já depois dos 90 minutos, quando o resultado estava feito.

A AD Mação está na luta pelo título de campeão distrital e consequente subida ao Campeonato de Portugal. Tem 50 pontps em 21 jogos e está no primeiro lugar à condição. O Fazendense tem 49 pontos em 20 jogos e a AREPA tem 47 pontos em 21 jogos. O campeonato tem trinta jornadas.

“A Associação Desportiva de Mação é um dos clubes mais cumpridores do distrito. Pagamos as nossas obrigações em dia, respeitamos as regras e exigimos, em contrapartida, que nos tratem com o mesmo respeito. O que sentimos é uma perseguição injustificada a um clube que nada fez para a merecer”, sublinha a direcção no comunicado.