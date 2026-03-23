Nave desportiva de Alpiarça pode ganhar nova vida como centro de formação de atletismo

A nave desportiva do recinto da feira de Alpiarça pode vir a transformar-se num centro de formação de atletismo, num projecto que a Câmara de Alpiarça está a estudar com a Federação Portuguesa de Atletismo e associações da região. A intenção surge numa altura em que o equipamento apresenta sinais evidentes de degradação, agravados pelas recentes tempestades, o que obriga o município a avançar com obras de reabilitação. O estado do espaço foi levado à última reunião do executivo municipal pelo vereador Mário Pereira (CDU), que alertou para a degradação do telhado, sobretudo na parte posterior do edifício, defendendo um levantamento rigoroso dos danos e uma intervenção célere para evitar o agravamento da situação.

A presidente da câmara, Sónia Sanfona, reconheceu que o mau tempo recente agravou os estragos na cobertura, nomeadamente na zona traseira, onde foram afectados painéis de fibra. A autarca explicou que a intenção do município passa por uma intervenção mais alargada, que não se limite à reparação exterior, abrangendo também o interior da nave, os pisos e os balneários. Segundo Sónia Sanfona, essa reabilitação poderá enquadrar-se num projecto mais ambicioso: a transformação do espaço num centro de formação de atletismo. A autarca revelou que está a ser estudado um protocolo com a Federação Portuguesa de Atletismo e várias associações regionais para permitir uma utilização mais regular da nave por atletas em treino e preparação. A presidente do município considera que as características do equipamento podem tornar o espaço apto para trabalho técnico e competitivo.

Apesar do potencial do projecto, a autarca admitiu dificuldades no plano financeiro. Segundo referiu, não existem actualmente linhas de financiamento disponíveis para o sector do desporto, no âmbito da CCDR, o que condiciona a concretização da intervenção nos moldes desejados. Ainda assim, garantiu que a câmara vai avançar com obras para reparar os danos provocados pelas tempestades. “Estamos a estudar com a federação de atletismo a possibilidade de fazermos um protocolo, no sentido de também partilharmos algumas das despesas e investimento que temos de fazer e, de algum modo, cedermos a nave para uma utilização muito maior por parte do atletismo”, afirmou.