Alhandra Taekwondo sagra-se campeão regional absoluto de Poomsae

O Alhandra Taekwondo, da Associação Desportiva de Alhandra, esteve em destaque no Campeonato Regional de Combates (Kyorugi) e Poomsae, realizado no Catujal, Loures, alcançando um conjunto expressivo de resultados em ambas as vertentes da modalidade.

A participação do clube ficou marcada por vários títulos de Campeão Regional, lugares de Vice-Campeão Regional e múltiplos pódios, demonstrando a consistência, qualidade e evolução do trabalho desenvolvido ao longo da época.

Na vertente de Poomsae individual, sagraram-se Campeões Regionais Vasco Rocha (K2 Sub14 Masculino), David Cunha (K1 Sub17 Masculino) e Martim Gonçalves (K1 Sub30). O clube conquistou ainda vários títulos de Vice-Campeão Regional através de Joana Manuelito, Mikaela Mota, Bryan Martins, David Martins, Ana Silva e Luís Simões, para além de diversos terceiros lugares que reforçaram a forte presença do clube nos pódios da competição.

Nos Poomsae de Pares e Trios, o domínio do Alhandra Taekwondo voltou a ser evidente, com títulos de Campeões Regionais nos trios Sub14 Masculino (Lopes/Rocha/Tereso), Sub17 Masculino (Martins/Cunha/Cavalcante), Sub30 Feminino (Pedro/Cacheira/Freire) e Sub30 Masculino (Martins/Freire/Gonçalves). O clube conquistou ainda vários títulos de Vice-Campeão e terceiros lugares nesta vertente, confirmando a qualidade técnica dos seus atletas.

Na vertente de Combates (Kyorugi), Bryan Martins sagrou-se Campeão Regional em Sub-21 Masculino (-63kg), destacando-se também o desempenho de Francisco Caldeira e Daniel Pedroso, que se tornaram Vice-Campeões Regionais nas respetivas categorias. Houve ainda terceiros lugares conquistados por Bryan Martins, em Juniores (-63kg), e Afonso Sá, em Séniores (-74kg).

Em termos colectivos, o Alhandra Taekwondo alcançou resultados de grande relevo, conquistando o 1.º lugar em Kups Equipas e Kups K1 Individual, Vice-Campeão em Kups Par, Vice-Campeão em K2 Individual e Vice-Campeão em Sub-21 Combates. Para além da vertente competitiva, o clube contou ainda com a participação de cinco árbitros, reforçando o seu contributo para a organização e desenvolvimento da modalidade.

Com estes resultados, o Alhandra Taekwondo reafirma-se como uma referência regional no taekwondo, destacando-se tanto na vertente técnica (Poomsae) como na vertente de combate (Kyorugi).