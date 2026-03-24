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Desporto | 24-03-2026 21:00

CADE sagra-se campeão distrital de Sub-15 feminino em Futebol 9

CADE sagra-se campeão distrital de Sub-15 feminino em Futebol 9
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A equipa feminina de Sub-15 do Clube Amador de Desportos do Entroncamento conquistou o título distrital de Iniciados Sub-15 de Futebol 9, após uma época marcada por clara superioridade competitiva e resultados expressivos.

A equipa feminina de Sub-15 do CADE conquistou o título distrital desse escalão em Futebol 9. O clube do Entroncamento terminou o campeonato com uma vantagem de nove pontos sobre o GD Samora Correia. Em 14 jogos, a formação do Entroncamento somou 13 vitórias, com um registo de 52 golos marcados e apenas quatro sofridos, destacando-se como o melhor ataque e a defesa menos batida da competição.
A conquista garante também a qualificação para a Taça Nacional Sub-15, onde o clube representará a Associação de Futebol de Santarém, numa participação que assinala a quarta presença consecutiva na prova. A treinadora principal, Patrícia Navalho, destacou o percurso consistente da equipa ao longo da época. “Tem sido um percurso muito bom. As atletas acreditam nas suas capacidades e no processo de desenvolvimento que lhes propusemos, o que nos permite, não só ter bons resultados, como ter um grupo forte, de carácter, e com uma capacidade de trabalho incrível”, afirmou.
Sobre o próximo desafio, a responsável técnica aponta já à Taça Nacional. “O primeiro objectivo será passar a fase de grupos e depois acreditar que estamos entre as melhores equipas do país neste escalão. Vamos lutar pela melhor classificação possível”, acrescentou.

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