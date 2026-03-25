Atletas do distrito de Santarém representam o país no Europeu de Trampolins

Francisco Rodrigues e Duarte Alface, do Ateneu Artístico Cartaxense, e Leonor Baptista e Francisca Ilaco, do Gimno Clube de Santarém, são os atletas que vão integrar a comitiva da selecção nacional da Federação de Ginástica de Portugal para participar numa das provas internacionais mais importantes da modalidade. No fim de semana 28 e 29 de Março, os atletas seguem para Sangalhos, para a realização de um estágio de preparação no Centro de Alto Rendimento de Anadia, local em que irão afinar os detalhes técnicos necessários com vista à sua participação na prova.

Em comunicado, os clubes destacaram que esta participação reflecte o trabalho e a dedicação dos atletas, bem como de todas as equipas de apoio, constituindo-se como uma amostra da evolução da modalidade ao nível nacional.