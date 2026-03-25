uma parceria com o Jornal Expresso
25/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 25-03-2026 21:00

Nadadores da Viver Santarém competiram no Campeonato Nacional de Juvenis

Nadadores da Viver Santarém competiram no Campeonato Nacional de Juvenis
FOTO - Viver Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Viver Santarém participou com dois atletas do escalão Juvenil B no Campeonato Nacional de Juvenis, que decorreu nas piscinas olímpicas de Coimbra.

A Viver Santarém participou com dois atletas do escalão Juvenil B no Campeonato Nacional de Juvenis, que decorreu nas piscinas olímpicas de Coimbra. Benedita Lagarinhos alcançou o 15.º lugar nos 100 metros mariposa, o 16.º lugar nos 50 metros mariposa, o 22.º lugar nos 50 metros costas (com recorde pessoal) e o 67.º lugar nos 50 metros livres (também com recorde pessoal). Francisco Dias obteve o 24.º lugar nos 100 metros costas e o 20.º lugar nos 200 metros costas, alcançando recorde pessoal em ambas as provas.
A competição contou com a participação de 457 nadadores, 237 masculinos e 220 femininos, em representação de 95 clubes de todo o país, distribuídos por cinco sessões realizadas em regime bidiário. “A participação neste campeonato nacional representa mais uma etapa importante no percurso competitivo dos atletas, evidenciando o trabalho desenvolvido e a sua progressiva evolução em contexto de alta competição”, diz a Viver Santarém em comunicado, onde felicita os seus atletas e equipa técnica pelo desempenho alcançado.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região