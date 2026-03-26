Almeirim acolheu o primeiro estágio das equipas nacionais de walking football Portugal

Almeirim recebeu o primeiro estágio das equipas nacionais de walking football Portugal, reunindo 28 jogadores e jogadoras com mais de 50 anos, provenientes de várias regiões do país.

A iniciativa, no dia 21 de Março, foi orientada pelos técnicos Manuel Carapinheira e Porfírio Ramos, tendo como principal objectivo a constituição de uma base de trabalho para as futuras equipas nacionais que irão representar Portugal em torneios internacionais, na versão com guarda-redes.

O estágio constituiu mais um passo na consolidação do walking football Portugal, um projecto que tem vindo a crescer de forma consistente e que assenta em princípios claros: promover o desporto para todos, incentivar a saúde e o bem-estar, garantir a inclusão e valorizar uma prática não competitiva e não federada. O próximo estágio das equipas nacionais está já agendado para o mês de Maio, em Aveiro.

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