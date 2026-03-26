uma parceria com o Jornal Expresso
26/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 26-03-2026

Almeirim acolheu o primeiro estágio das equipas nacionais de walking football Portugal

1 / 7
Almeirim acolheu o primeiro estágio das equipas nacionais de walking football Portugal
2 / 7
Almeirim acolheu o primeiro estágio das equipas nacionais de walking football Portugal
3 / 7
Almeirim acolheu o primeiro estágio das equipas nacionais de walking football Portugal
4 / 7
Almeirim acolheu o primeiro estágio das equipas nacionais de walking football Portugal
5 / 7
Almeirim acolheu o primeiro estágio das equipas nacionais de walking football Portugal
6 / 7
Almeirim acolheu o primeiro estágio das equipas nacionais de walking football Portugal
7 / 7
Almeirim acolheu o primeiro estágio das equipas nacionais de walking football Portugal
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Almeirim recebeu o primeiro estágio das equipas nacionais de walking football Portugal, reunindo 28 jogadores e jogadoras com mais de 50 anos, provenientes de várias regiões do país.

Almeirim recebeu o primeiro estágio das equipas nacionais de walking football Portugal, reunindo 28 jogadores e jogadoras com mais de 50 anos, provenientes de várias regiões do país.
A iniciativa, no dia 21 de Março, foi orientada pelos técnicos Manuel Carapinheira e Porfírio Ramos, tendo como principal objectivo a constituição de uma base de trabalho para as futuras equipas nacionais que irão representar Portugal em torneios internacionais, na versão com guarda-redes.
O estágio constituiu mais um passo na consolidação do walking football Portugal, um projecto que tem vindo a crescer de forma consistente e que assenta em princípios claros: promover o desporto para todos, incentivar a saúde e o bem-estar, garantir a inclusão e valorizar uma prática não competitiva e não federada. O próximo estágio das equipas nacionais está já agendado para o mês de Maio, em Aveiro.

FOTOS DR
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região