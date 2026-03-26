Atletas de Aveiras de Cima conquistam títulos regionais de karaté

Dois campeões regionais e seis pódios no total foi o balanço da participação dos atletas de Aveiras de Cima no Campeonato Nacional de Karaté – Fase Regional Centro-Sul, disputado em Salvaterra de Magos.

Dois campeões regionais e seis pódios no total foi o balanço da participação dos atletas de Aveiras de Cima no Campeonato Nacional de Karaté – Fase Regional Centro-Sul, disputado em Salvaterra de Magos. Santiago Torres, em Kata Iniciado Masculino, e Victorya Rodrigues, em Kumite Iniciado Feminino (-37kg), sagraram-se campeões regionais da FNK-P. No segundo lugar ficaram Melissa Fuzeiro (Kumite Iniciado Feminino -30kg), Beatriz Coelho (Kumite Iniciado Feminino -37kg), Estér Gomes (Kumite Juvenil Feminino +55kg) e Rafael Isidoro (Kumite Juvenil Masculino -55kg). Em terceiro lugar ficaram Rodrigo Rodrigues (Kumite Juvenil Masculino -40kg) e Alícia Sandoval (Kumite Juvenil Feminino -55kg).

Conseguiram também apuramento para o campeonato nacional Maria Rodrigues, Lara Lucas, Beatriz Santos e Flor Rodrigues, todas classificadas entre os cinco primeiros lugares. A participação contou ainda com os oficiais de mesa Norberto Rodrigues e Carla Pires, que contribuíram para o bom funcionamento do evento.

FOTOS DR