Karateca de Alenquer volta ao pódio e garante presença no Nacional

O karateca de Alenquer, Rodrigo Pedras Rodrigues, voltou a subir ao pódio no Campeonato Regional de karaté, garantindo assim a qualificação para o Campeonato Nacional da modalidade.

Esta foi a quarta participação do jovem atleta alenquerense na competição regional, somando também a quarta medalha conquistada, num percurso marcado pela consistência e pelos bons resultados. Ao longo dos últimos anos, Rodrigo Pedras Rodrigues já alcançou o título de bicampeão regional, foi vice-campeão e, na edição deste ano, conquistou o terceiro lugar do pódio.

Além dos resultados obtidos a nível regional, o atleta ocupa actualmente o segundo lugar no ranking nacional, reforçando a sua posição entre os melhores praticantes da modalidade.

O próximo desafio passa agora pela fase nacional do campeonato, agendada para os dias 2 e 3 de Maio, em Albufeira, onde o karateca de Alenquer irá procurar alcançar mais um resultado de destaque.

