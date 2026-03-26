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Desporto | 26-03-2026 12:36

Karateca de Alenquer volta ao pódio e garante presença no Nacional

Karateca de Alenquer volta ao pódio e garante presença no Nacional
Foto: Karatetube
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Rodrigo Pedras Rodrigues, de Alenquer, alcançou o terceiro lugar no Campeonato Regional. Prova nacional disputa-se a 2 e 3 de Maio, em Albufeira.

O karateca de Alenquer, Rodrigo Pedras Rodrigues, voltou a subir ao pódio no Campeonato Regional de karaté, garantindo assim a qualificação para o Campeonato Nacional da modalidade.
Esta foi a quarta participação do jovem atleta alenquerense na competição regional, somando também a quarta medalha conquistada, num percurso marcado pela consistência e pelos bons resultados. Ao longo dos últimos anos, Rodrigo Pedras Rodrigues já alcançou o título de bicampeão regional, foi vice-campeão e, na edição deste ano, conquistou o terceiro lugar do pódio.
Além dos resultados obtidos a nível regional, o atleta ocupa actualmente o segundo lugar no ranking nacional, reforçando a sua posição entre os melhores praticantes da modalidade.
O próximo desafio passa agora pela fase nacional do campeonato, agendada para os dias 2 e 3 de Maio, em Albufeira, onde o karateca de Alenquer irá procurar alcançar mais um resultado de destaque.

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