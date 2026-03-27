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Desporto | 27-03-2026 10:00

Alverca Ténis Clube promove 1.ª etapa do XIRA 2026

tenis jogador de tenis
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A 1.ª Etapa do XIRA 2026 surge como mais uma iniciativa importante para o desporto local, sendo organizada numa parceria entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a Junta de Freguesia de Vialonga, a Associação União Desportiva Cultural do Quintanilho e a Associação Alverca Ténis Clube.

A Associação Alverca Ténis Clube vai marcar presença na organização da 1.ª etapa do XIRA 2026, a 28 de Março, a partir das 09h00, um evento desportivo que pretende reforçar a prática do desporto, promover hábitos de vida saudáveis e dinamizar a comunidade local. A associação Alverca Ténis Clube é uma colectividade dedicada ao desenvolvimento do ténis e à promoção da modalidade junto da população, trabalhando activamente para incentivar a prática desportiva entre os cidadãos da cidade de Alverca. Ao longo dos anos, a associação tem desenvolvido diversas iniciativas, torneios e eventos, muitos deles com carácter solidário. A 1.ª Etapa do XIRA 2026 surge como mais uma iniciativa importante para o desporto local, sendo organizada numa parceria entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a Junta de Freguesia de Vialonga, a Associação União Desportiva Cultural do Quintanilho e a Associação Alverca Ténis Clube. A prova realiza-se nos courts do jardim Álvaro Vidal em Alverca e da Associação União Desportiva Cultural do Quintanilho.

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