Alverca Ténis Clube promove 1.ª etapa do XIRA 2026

A Associação Alverca Ténis Clube vai marcar presença na organização da 1.ª etapa do XIRA 2026, a 28 de Março, a partir das 09h00, um evento desportivo que pretende reforçar a prática do desporto, promover hábitos de vida saudáveis e dinamizar a comunidade local. A associação Alverca Ténis Clube é uma colectividade dedicada ao desenvolvimento do ténis e à promoção da modalidade junto da população, trabalhando activamente para incentivar a prática desportiva entre os cidadãos da cidade de Alverca. Ao longo dos anos, a associação tem desenvolvido diversas iniciativas, torneios e eventos, muitos deles com carácter solidário. A 1.ª Etapa do XIRA 2026 surge como mais uma iniciativa importante para o desporto local, sendo organizada numa parceria entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a Junta de Freguesia de Vialonga, a Associação União Desportiva Cultural do Quintanilho e a Associação Alverca Ténis Clube. A prova realiza-se nos courts do jardim Álvaro Vidal em Alverca e da Associação União Desportiva Cultural do Quintanilho.