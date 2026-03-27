uma parceria com o Jornal Expresso
27/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 27-03-2026 18:00

Basket Clube de Tomar apurado para a Fase Final da Taça Nacional de Sub-14

Basket Clube de Tomar apurado para a Fase Final da Taça Nacional de Sub-14
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Basket Club de Tomar garantiu a qualificação para a Fase Final da Taça Nacional de Sub-14 Masculinos, ao vencer o União de Leiria por 62-58.

O Basket Club de Tomar garantiu a qualificação para a Fase Final da Taça Nacional de Sub-14 Masculinos, ao vencer o União de Leiria por 62-58 em Tomar. Perante o apoio do público, o BCTomar protagonizou uma exibição marcada pela intensidade e espírito colectivo, assegurando um triunfo decisivo que o coloca entre as 14 melhores equipas da zona sul do país, na competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol.

A equipa tomarense confirma, assim, uma campanha consistente na 1.ª fase da Zona Sul – Série A, onde terminou na segunda posição com 10 pontos, apenas atrás do Maria Pia, que somou 12. Fora dos lugares de apuramento ficaram o Clube Desportivo da Covilhã (CDA-APA-AAUBI), com 8 pontos, e o União de Leiria, com 6.

Este apuramento representa um marco importante para o clube, sendo a primeira vez que atinge esta fase neste escalão, e reforça o crescimento sustentado do BCTomar no panorama desportivo. Para além disso, a equipa assume-se como a única representante do distrito de Santarém na fase final da prova, levando o nome de Tomar a nível nacional.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região