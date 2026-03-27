Basket Clube de Tomar apurado para a Fase Final da Taça Nacional de Sub-14

O Basket Club de Tomar garantiu a qualificação para a Fase Final da Taça Nacional de Sub-14 Masculinos, ao vencer o União de Leiria por 62-58.

O Basket Club de Tomar garantiu a qualificação para a Fase Final da Taça Nacional de Sub-14 Masculinos, ao vencer o União de Leiria por 62-58 em Tomar. Perante o apoio do público, o BCTomar protagonizou uma exibição marcada pela intensidade e espírito colectivo, assegurando um triunfo decisivo que o coloca entre as 14 melhores equipas da zona sul do país, na competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol.

A equipa tomarense confirma, assim, uma campanha consistente na 1.ª fase da Zona Sul – Série A, onde terminou na segunda posição com 10 pontos, apenas atrás do Maria Pia, que somou 12. Fora dos lugares de apuramento ficaram o Clube Desportivo da Covilhã (CDA-APA-AAUBI), com 8 pontos, e o União de Leiria, com 6.

Este apuramento representa um marco importante para o clube, sendo a primeira vez que atinge esta fase neste escalão, e reforça o crescimento sustentado do BCTomar no panorama desportivo. Para além disso, a equipa assume-se como a única representante do distrito de Santarém na fase final da prova, levando o nome de Tomar a nível nacional.