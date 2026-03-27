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Desporto | 27-03-2026 15:00

Clube de Natação de Torres Novas conquista título nacional e seis pódios

Clube de Natação de Torres Novas conquista título nacional e seis pódios
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O juvenil de primeiro ano Duarte Mendes sagrou-se campeão nacional e a equipa alcançou 100% de recordes pessoais no Campeonato Nacional de Juvenis.

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) esteve em destaque no Campeonato Nacional de Juvenis, que decorreu nas piscinas olímpicas de Coimbra, ao conquistar um título de campeão nacional, seis pódios e um registo de 100% de recordes pessoais. Na sua estreia em nacionais, Duarte Mendes, juvenil de primeiro ano, esteve em destaque ao sagrar-se campeão nacional dos 200 metros bruços, estabelecendo também um novo record do clube. O nadador alcançou ainda o título de vice-campeão nacional nos 200 estilos e subiu por mais duas vezes ao pódio com terceiros lugares nos 100 bruços e nos 200 de costas. Ficou ainda muito perto de uma medalha nos 100 de costas, terminando em quarto lugar a apenas oito centésimos do pódio.

Também Clara Madureira esteve em evidência ao conquistar os seus primeiros pódios nacionais, com medalhas nos 50 bruços e 200 estilos, prova em que estabeleceu igualmente um novo recorde do clube. A nadadora alcançou ainda dois quartos lugares, nos 100 bruços e 200 costas, e um quinto lugar nos 100 costas, ficando várias vezes perto de outros pódios. Para além dos resultados individuais, o desempenho colectivo da equipa foi igualmente positivo, com Leonor Lopes e Margarida Formigo a também alcançar 100% de recordes pessoais e melhorando as suas marcas em todas as provas disputadas. No total, o CNTN registou 100% de recordes pessoais, seis pódios, 10 provas entre as cinco melhores classificações nacionais e "motivados para mais e melhor". Estiveram em prova 457 nadadores de 95 clubes.

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