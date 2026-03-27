Novo campo de jogos em escola de Tramagal ao dispor da comunidade

O novo campo de jogos exterior da Escola Octávio Duarte Ferreira, no Tramagal, foi inaugurado na manhã de 25 de Março, num investimento superior a 108 mil euros que pretende servir não só a comunidade escolar, mas também a população em geral. O espaço tem relva sintética e estará também disponível fora do horário lectivo mediante marcação prévia.

A cerimónia contou com a presença de alunos, professores e autarcas, num momento descrito pela Câmara de Abrantes como há muito aguardado. A directora do Agrupamento Nº 2 de Escolas de Abrantes, Isabel Alves, destacou o cumprimento de uma promessa antiga do presidente, lembrando que a construção do campo foi assumida pelo município aquando da requalificação da escola, para que os alunos pudessem praticar o seu desporto favorito: o futebol.

Também o presidente da Junta de Freguesia de Tramagal, António José Carvalho, valorizou o investimento sublinhando o impacto que terá na dinâmica local. “É uma infraestrutura que vem qualificar ainda mais a escola, que tem crescido no seu número de alunos. É mais um passo para o dinamismo desportivo que o Tramagal sempre teve”, referiu.

Já o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, dirigiu-se directamente aos alunos, desejando “que todos sejam felizes aqui, que não se magoem e que protejam este espaço”. “Estamos aqui por causa de vocês, porque nos comprometemos a fazer este campo e hoje estamos a cumprir essa promessa”, afirmou o autarca, acrescentando que o espaço foi pensado, desde o início, com uma vertente aberta à população e que será também criada uma rede para “sectorizar” o campo e para ter mais segurança.

Com 40 metros de comprimento e 20 de largura, o novo campo localiza-se a sul do edifício escolar e inclui pavimento em relva sintética, redes pára-bolas e um sistema de drenagem que garante as condições adequadas de utilização ao longo do ano. A utilização do campo fora do horário escolar e durante as férias está sujeita a marcação prévia, através dos seguintes endereços de e-mail desporto@cm-abrantes.pt e freguesiatramagal@gmail.com.