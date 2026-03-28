3 Léguas do Nabão com mais de 1400 inscritos cresce em todos os segmentos

A Praça da República voltou a ser o ponto de partida para a 42.ª edição das 3 Léguas do Nabão, realizada em Tomar, com um total de 1453 inscritos nas várias vertentes da iniciativa desportiva. A prova registou um aumento de participantes em todos os segmentos que a compõem, 3 Léguas, Leguazinha, Mini-Légua e Caminhada. Enquanto a competição principal manteve o seu carácter competitivo e classificativo, a caminhada e as mini-léguas voltaram a assumir uma dimensão mais recreativa, dirigida sobretudo às famílias.

Na prova principal, o crescimento também se fez notar. Em 2025 estavam inscritos 397 atletas, número que subiu este ano para 434. A organização, assegurada há mais de 40 anos pelo Clube de Atividades de Lazer e Manutenção (CALMA), de Tomar, faz um balanço positivo da edição deste ano. “Um aumento de participantes em todos os segmentos, o que constitui sempre um incentivo e motivação para fazermos mais”, refere.

Apesar da avaliação globalmente favorável, o CALMA reconhece que há aspectos a melhorar. “Estamos orgulhosos, mas temos plena consciência de que podemos acolher mais participantes. Não temos a veleidade de pensar que, em termos organizativos, fomos perfeitos. Corrigiremos e adaptaremos em função das inúmeras opiniões que já recebemos”, assinala a organização.