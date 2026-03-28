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Desporto | 28-03-2026 07:00

Búzios soma três pódios e um título nacional em Coimbra

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Participação da equipa ficou marcada por recordes pessoais e classificações próximas do pódio, num campeonato que reuniu a elite da natação juvenil portuguesa.

A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche conquistou três lugares de pódio, incluindo um título nacional, no Campeonato Nacional de Juvenis, que decorreu entre 20 e 22 de Março, em Coimbra, sob organização da Federação Portuguesa de Natação.
A competição reuniu 457 nadadores em representação de 95 clubes, contando com a presença dos principais atletas do escalão juvenil a nível nacional. A Búzios participou com três nadadores, que estiveram em destaque ao alcançar um conjunto de resultados relevantes.
David Pacheco sagrou-se campeão nacional nos 200 metros mariposa, tendo ainda alcançado o terceiro lugar nos 100 metros mariposa e nos 400 metros estilos. O atleta estabeleceu recordes pessoais e do clube em todas as provas em que participou.
Leonor Martins obteve recordes pessoais nas provas de 100 e 200 metros livres, destacando-se ainda o quinto lugar nos 800 metros livres, ficando a duas posições do pódio.
Também Sofia Pereira alcançou a sua melhor classificação nos 200 metros livres, terminando igualmente na quinta posição, a escassas duas posições dos lugares de pódio.

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