Búzios soma três pódios e um título nacional em Coimbra

A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche conquistou três lugares de pódio, incluindo um título nacional, no Campeonato Nacional de Juvenis, que decorreu entre 20 e 22 de Março, em Coimbra, sob organização da Federação Portuguesa de Natação.

A competição reuniu 457 nadadores em representação de 95 clubes, contando com a presença dos principais atletas do escalão juvenil a nível nacional. A Búzios participou com três nadadores, que estiveram em destaque ao alcançar um conjunto de resultados relevantes.

David Pacheco sagrou-se campeão nacional nos 200 metros mariposa, tendo ainda alcançado o terceiro lugar nos 100 metros mariposa e nos 400 metros estilos. O atleta estabeleceu recordes pessoais e do clube em todas as provas em que participou.

Leonor Martins obteve recordes pessoais nas provas de 100 e 200 metros livres, destacando-se ainda o quinto lugar nos 800 metros livres, ficando a duas posições do pódio.

Também Sofia Pereira alcançou a sua melhor classificação nos 200 metros livres, terminando igualmente na quinta posição, a escassas duas posições dos lugares de pódio.