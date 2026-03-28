Valter Augusto assume comando técnico do GD Pontével até ao fim da época

O Grupo Desportivo de Pontével anunciou, no dia 23 de Março, a contratação de Valter Augusto, de 43 anos, para treinador da equipa sénior, num acordo válido até ao final da temporada. O técnico sucede a Miguel Calisto, que orientou a formação durante duas épocas e meia. Valter Augusto conta com experiência como treinador-adjunto no CD Amiense, GD Coruchense e EFC Ouriquense. Na nova equipa técnica mantêm-se Tiago Albuquerque, como treinador-adjunto, e Andrei Voronin, como director. Regista-se ainda o regresso de Tiago Gaspar ao cargo de treinador de guarda-redes.

A mudança no comando técnico acontece numa altura em que o GD Pontével ocupa o 12.º lugar da Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, depois de somar um empate e duas derrotas nos últimos três jogos. A alteração surge também num momento de transição interna no clube. O presidente Ricardo Barros já anunciou que não se vai recandidatar à liderança da colectividade, que em 2026 assinala 90 anos de existência.

