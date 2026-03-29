Karateca de Alenquer conquistou o 3.º lugar em kumite (-55kg) no Campeonato Regional Centro Sul, somando o terceiro pódio consecutivo.

Alícia Sandoval volta ao pódio e garante apuramento para o Nacional de karaté

Alícia Sandoval, karateca de Alenquer, alcançou o 3.º lugar em kumite, no escalão -55kg, no Campeonato Regional Centro Sul, realizado no dia 22 de Março de 2026, em Salvaterra de Magos.

Com este resultado, a atleta garantiu o apuramento para o Campeonato Nacional, somando o terceiro pódio consecutivo nesta competição.

Com quatro anos de prática de karaté e três anos de competição, Alícia Sandoval já obteve vários pódios a nível nacional. Nos campeonatos oficiais, foi vice-campeã regional Centro Sul em kata e kumite, campeã regional Centro Sul em kumite na época passada e, na presente época, conquistou o 3.º lugar.

A atleta treina no Clube de Karaté de Aveiras de Cima, com o mestre Filipe Lucas, a quem agradece os ensinamentos e valores transmitidos, assim como o apoio dos pais.

Alícia Sandoval concilia a prática desportiva com os estudos, sendo também aluna com bons resultados.

Os próximos compromissos competitivos são o Campeonato Nacional de Clubes, a 19 de Abril, na Póvoa de Varzim, e o Campeonato Nacional, nos dias 2 e 3 de Maio.