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Desporto | 30-03-2026 10:00

Jovens do Cartaxo brilham em campeonato nacional de matemática

Jovens do Cartaxo brilham em campeonato nacional de matemática
Alunos do Cartaxo estiveram em bom plano no campeonato de jogos matemáticos - foto DR
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Dez alunos do Agrupamento Marcelino Mesquita levaram o nome do Cartaxo até à final do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos e regressaram de Aveiro com dois segundos lugares.

Uma dezena de alunos do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo, estiveram em destaque na final do 19.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, ao conquistarem dois segundos lugares na competição realizada a 13 de Março, na Universidade de Aveiro. A escola cartaxense marcou presença num dos mais importantes encontros nacionais dedicados ao raciocínio lógico e à estratégia, integrado nas comemorações do Dia do Pi e do Dia Internacional da Matemática. Ao longo do dia, os alunos disputaram eliminatórias durante a manhã e finais da parte da tarde, num ambiente de competição, convívio e descoberta científica.
Promovido desde 2004 pela Associação Ludus, Associação de Professores de Matemática, Sociedade Portuguesa de Matemática e Ciência Viva, o campeonato junta estudantes de todo o país em torno do gosto pela Matemática. A organização local voltou a estar a cargo da Universidade de Aveiro, através da Fábrica Centro Ciência Viva e do Departamento de Matemática. Além dos resultados alcançados, a deslocação permitiu aos alunos contactar de perto com o ambiente académico universitário. A viagem contou com o apoio da Câmara Municipal do Cartaxo, que assegurou o transporte da comitiva.

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