24H BTT Coruche regressa em Junho para a 16.ª edição

Coruche volta a receber, nos dias 13 e 14 de Junho de 2026, a 16.ª edição das 24H BTT CCH, uma das provas de resistência mais relevantes do calendário nacional de BTT. A iniciativa é organizada pelo Município de Coruche em parceria com a Associação Craks do Pedal.

Durante 24 horas consecutivas, atletas de todo o País enfrentam um circuito com cerca de 10 quilómetros por volta, numa competição aberta a participantes a solo — nas vertentes Mountain Bike, Single Speed e Gravel — e a equipas de dois, quatro ou seis elementos, masculinas, femininas ou mistas. A edição de 2026 conta com um prize money total de cinco mil euros.

O percurso atravessa alguns dos cenários mais emblemáticos do concelho, ligando a lezíria, o montado de sobro e o tecido urbano da vila, numa combinação de trilhos técnicos, estradas e zonas naturais. A prova apresenta-se não só como um desafio físico, mas também como um teste à estratégia e à resistência mental dos participantes.

A participação está aberta a interessados com idade igual ou superior a 14 anos, não sendo exigida licença desportiva federativa. Os menores de 18 anos apenas podem competir em equipas de quatro ou seis elementos, mediante autorização do encarregado de educação. O número de participantes está limitado a 700 atletas, sendo as inscrições efectuadas online.

A organização assegura diversas condições de apoio, incluindo zonas de campismo, balneários com água quente, assistência técnica, apoio médico e reabastecimentos ao longo do percurso. Estão igualmente previstas refeições durante o evento, nomeadamente jantar, pequeno-almoço e almoço de confraternização antes da cerimónia de entrega de prémios.

O programa inicia-se a 12 de Junho, com a abertura do secretariado e do circuito para reconhecimento. A partida está marcada para as 13h00 de sábado, dia 13, na Praça de Toiros de Coruche, prolongando-se a prova até à mesma hora do dia seguinte, seguindo-se o almoço convívio e a consagração dos vencedores.

A organização mantém ainda a aposta na sustentabilidade ambiental, eliminando a utilização de garrafas de plástico nos pontos de abastecimento e disponibilizando estações de água para enchimento de recipientes próprios.

As inscrições já se encontram abertas através do site oficial do evento.