Atletas da Póvoa de Santa Iria com bons resultados no Campeonato Regional Centro-Sul de Kempo
No total, foram conquistados 14 títulos de campeões regionais, 5 títulos de vice-campeões e 8 medalhas de bronze.
Os atletas da Michael Team Loyos Fighting (MTLF) da Póvoa de Santa Iria alcançaram resultados de destaque no Campeonato Regional Centro-Sul de Kempo, realizado a 28 e 29 de Março nas Caldas da Rainha.
No total, foram conquistados 14 títulos de campeões regionais, 5 títulos de vice-campeões e 8 medalhas de bronze, um balanço extremamente positivo que o clube diz reflectir o trabalho, dedicação e empenho de atletas e treinadores ao longo da época.
O Campeonato Regional Centro-Sul de Kempo serviu como prova de apuramento para os Campeonatos Nacionais nas disciplinas de Velocidade e Formas. A competição decorreu sob a égide da Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo UPD e contou com a participação de vários atletas e equipas da região.